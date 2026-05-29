Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Jose Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü

Real Madrid’in Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilirken, gözler 7 Haziran’daki başkanlık seçimine çevrildi. Florentino Perez’in yeniden seçilmesi halinde Portekizli teknik adamın Bernabeu’ya dönüşü resmileşecek. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 01:38 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 01:39
Dünya futbolunun gündemi yeniden Madrid'e kilitlenmiş durumda. İspanya devi Real Madrid'in, 2010–2013 yılları arasında kulübe önemli başarılar kazandıran Jose Mourinho ile yeniden anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

The Athletic kaynaklı habere göre, Real Madrid yönetimi Portekizli teknik adamla 3 yıllık resmi sözleşme konusunda el sıkıştı. Ancak sürecin resmiyete dökülmesi için kritik bir eşik olarak 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri bekleniyor.

Mevcut başkan Florentino Perez ile rakibi Enrique Riquelme'nin yarışacağı seçim, kulübün yeni dönem stratejisinin de belirleyicisi olacak. İddiaya göre Mourinho kararı doğrudan Perez'in inisiyatifiyle alındı ve bu süreç, Xabi Alonso döneminde izlenen daha temkinli yaklaşımın aksine, bizzat başkan tarafından yürütüldü.

Teknik direktör adayları arasında Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri ve Didier Deschamps gibi deneyimli isimler de yer alırken, son aşamada ibrenin Mourinho'dan yana döndüğü ifade ediliyor.

Real Madrid'de daha önce La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Mourinho'nun, kulübün "yeniden zirve" hedefinin merkezinde konumlandığı konuşuluyor. 63 yaşındaki teknik adamın, Benfica'daki son döneminin ardından yeniden İspanya'ya dönüşü, taraftarlar arasında da büyük merak uyandırmış durumda.

Resmi açıklamanın ve imza töreninin, seçim sonuçlarına göre şekillenmesi bekleniyor. Perez'in seçimi kazanması halinde, Mourinho'nun Santiago Bernabéu'daki ikinci dönemi resmen başlamış olacak.

