Fenerbahçe'den Fred için flaş karar! Bonservisi...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak edilen oyunculardan birisi de Fred. Sarı-lacivertlilerden transferde yeni talibi de olan Brezilyalı futbolcu hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 13:55
Mineiro'nun yanı sıra, son günlerde Botafogo'nun da Fred için transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe yönetimi, bayramdan sonra tecrübeli oyuncu ile ilgili kararını verecek. Fred, Atletico Mineiro'ya gitmek istiyor ancak, Fenerbahçe en yüksek bonservisi veren takımla pazarlıklarını sürdürmeyi planlıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 45 maçta görev alan Fred, 4 gol 5 asistlik katkı sağladı. 33 yaşındaki oyuncunun kontratı 2027 yılında sona eriyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.