Beşiktaş'tan transferde Joaquin Martinez Gauna hamlesi!

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda sol bek hattını güçlendirebilmek adına da kollar sıvandı. Beşiktaş'ın bu anlamda Sevilla formasını terleten 22 yaşındaki Joaquin Martinez Gauna'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; İspanyol futbolcu için Beşiktaş yönetiminin resmi temaslara başladığı iddia edildi.

Kara Kartal'ın, Sevilla'ya bonuslar hariç 5 milyon Euro değerinde teklif sunduğu ifade edilirken, Fransız ekibi Strasbourg'un da transfer yarışında yer aldığı vurgulandı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç sol bekin geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.