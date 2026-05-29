Fenerbahçe'de Vedat Muriqi imzaya hazır! Sözleşme süresi...
Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı. Kosovalı golcünün sözleşme süresi belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 14:31
32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 2029'a kadar sürecek bir sözleşme için kişisel şartlarda anlaştı.
Fenerbahçe, anlaşmaya varmak için Real Mallorca ile görüşmelerini sürdürüyor.
