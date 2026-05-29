Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması: İstersek önümüzdeki hafta...
Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin sözleri dikkat çekti. İşte o ifadeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 15:03
"BEN DE DEVREYE GİRDİM"
Transfer çalışmalarına bizzat dahil olduğunu ve iki santrfor transferi için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Yıldırım, "İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum.
"ACELEMİZ YOK"
İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İyi bir takım, iyi bir kadro kurup hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.
