Vincenzo Montella: Bir milleti temsil ettiğimin farkındayım!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor'un özel yayın konuğu olarak milli takım hakkında Dünya Kupası öncesi kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

İşte Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Bizim hedefimiz Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemek ve ilk etapta gruptan çıkmak. Baskıların olması çok normal. Çünkü milli takım teknik direktörlüğünde bir milleti temsil ediyorsunuz. Bizim yapmamız gereken, duyguları iyi yöneterek elimizden geleni vermek."

"BUNLAR BAHANE DEĞİL"

"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı. Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na play-off'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Antrenmanlar sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız, kamp yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı Vancouver'da oynayacağız, hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran. Bunlar bahane değil. Dünya Kupası'na gidiyorsanız ufak tefek şeyleri aşmanız gerekiyor."

"BİLİNÇLİ DAVRANMALIYIZ"

"Rakipleri anlatmak isterim biraz. Avustralya, 7. kez Dünya Kupası'nda, alışıklar. Çok kompakt ve disiplinli bir takım. Paraguay öyle bir takım ki büyük milli takımlara karşı oynamaya alışıklar. Brezilya, Arjantin gibi takımlara karşı oynadılar. Bu tarz bir milli takıma karşı oynamak her zaman zordur. ABD ise çok iyi bir takıma sahip. Avrupa'da oynayan birçok futbolcusu var ve ev sahibi. Hayal kurmak istiyoruz ama önce gerçekçi olmamız, bilinçli davranmamız lazım en iyi performansı verebilmek için..."

"FEDAKARLIK YAPMALIYIZ"

"Öngörülemez bir gruba sahibiz. Maksimumu elde etmeye çalışacağız ne olursa olsun. Biz her zaman en iyisini hedeflemeliyiz. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz, bazen hep beraber savunmalı bazen hücum etmeliyiz. Biz ilk maça, Avustralya maçına full konsantreyiz. Geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Kosova maçına benzeyecek. Acele etmeden oynamalıyız. Zihinsel olarak da beraberlik içinde, fedakarlık yaparak oynamalıyız. Futbolcularımızı maça hazırlamak, verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde."

"ÖZEL STRATEJİLERİMİZ VAR"

"Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım, neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken; Avustralya'ya odaklandığımızda, futbolcularımızın kondisyonları, özelliklerine göre strateji seçeceğiz. Oyun metotlarımız var ama özel stratejilerimiz de olacak."

A MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU HAKKINDA...

"Kadroya hak eden birkaç kişi daha ekleyebilirdik belki de... Değerlendirme yaparken bazı futbolcuların antrenmana yetişme tarihlerine baktık, antrenmanları düşündüğümüzde bazıları 22'sinde bazıları 28'inde geldi. Bugün tam kadro olacağız. Antrenmanları ona göre planladık. Sonuna geldiğimizde kadro 23 kişi olacak. Antrenmanları 10'a 10 çalıştığınızda bile bazı futbolcular dışarıda kalıyor. Bu tarz turnuvalarda o yüzden rakamı küçük tutarlar, huzursuzluk olmasın diye kadroda. Gitmeden önce de bütün seçenekleri değerlendireceğiz. Farklı pozisyonlarda oynayabilmek, hem saha içinde hem saha dışında tutumu, en iyi temsil eden futbolcuları da ödüllendirmek lazım. Bu tarz turnuvalarda acil durumlarda neler yapmanız gerektiğini öngöremezsiniz. Birçok farklı pozisyonda oynayan futbolcu avantajlı oluyor. Benim işim bu konuda çok zor. Kadroyu açıklamamız gereken günde birkaç futbolcuyu üzmüş olacağız. En mantıklı şekilde en çok fayda sağlayacak kişiler gelecek. Zor bir karar, zor bir gün olacak. Bu sorumluluk çok büyük. Diğer milli takımlara bakınca, kadro dışında 80-100 milyon Euro değerinde futbolcuları almıyorlar. Bu işimizin bir parçası."

"REJENERASYON SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Futbolcularımız çok fazla maç oynadı sezonda ama buraya çok motive geldiler. Dünya Kupası her futbolcunun hayali. Stratejimiz, kalabileceğimiz kadar Riva'da kalabilmek. Futbolcularımız, akşamları da ailelerine gidip vakit geçirebiliyor. Bu tarz zihinsel molalar vermenin çok fazla faydası vardır. Antrenmanları yapıyoruz ve akşamları herkes ailesiyle vakit geçiriyor. Böyle büyük bir turnuva öncesinde bu tarz mola verebilmek çok önemli. Fiziksel ve zihinsel olarak rejenerasyon çok önemli. Futbolcularımla beraber böyle bir karar aldık. Riva'da kalmaktan çok mutluyuz, tüm imkanlar elimizde..."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SON DURUMU HAKKINDA...

"Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz acele etmeden. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz."