Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor canlı yayınında geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adı son olarak Fenerbahçe ile anılan İtalyan çalıştırıcı, "Gelecekte bir kulüp takımında çalışmayı düşünüyor mu? Başka takımlarla adı geçiyor, bu konuda ne düşünüyor?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi...

"BENİM TEK DÜŞÜNCEM..."

"Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici."

İŞTE O AÇIKLAMALAR