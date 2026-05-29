Galatasaraylı futbolcuyu 3 kulüp birden istiyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcu için tam 3 kulübün birden devreye girdiği öğrenildi. İşte yaşanan transfer gelişmelerine dair tüm detaylar...
29 Mayıs 2026 15:32
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Okan Buruk şampiyon olunan sezonda pek çok isme forma şansı verdi.
Buruk'un kadroları kurarken mücadele edilen tüm kulvarlarda genç yetenekleri değerlendirdiği görüldü.
Okan Buruk'un forma fırsatı verdiği o futbolcu için ise pek çok takım devreye girdi.
ARDA İÇİN 3 TALİP BİRDEN!
Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay henüz performansıyla yeterince kendini gösteremese de potansiyeliyle gözde olmaya devam ediyor.
Posta'nın haberine göre; son dönemde Türkiye'den yetişen ve Avrupa'da başarılı olan stoperleri baz alan Köln, Sevilla ve Lazio 19 yaşındaki futbolcuya kanca attı.
Sarı-kırmızılılar 1.87 boyundaki savunma oyuncusu için bonservis bedelini 6 milyon euro olarak belirledi. Üç kulübe de bu rakam iletildi.