Zeynep Sönmez talihsiz sakatlık geçirdi! Roland Garros'a çiftlerde veda etti

Zeynep Sönmez talihsiz sakatlık geçirdi! Roland Garros’a çiftlerde veda etti

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Roland Garros çiftler ikinci tur maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmadan çekildi. İşte o anlar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 15:08


Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.

Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.

Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.

İŞTE O AN

