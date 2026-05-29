Zeynep Sönmez'in sakatlığı sonrası toplu çağrı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.

Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.

OYUNCULARDAN ORTAK TALEP

Zeynep Sönmez'in dizine iki dikiş atılmasını gerektiren sakatlık sonrası oyunculardan ortak bir talep geldi.

Zeynep'in sosyal medya hesabından "Saha kenarındaki bu reklamların kaldırılması için birisinin ciddi şekilde sakatlanmasını mı bekleyeceğiz?" paylaşımı sonrası İngiliz tenisçi Katie Boulter'dan da paylaşım geldi.

Perşembe günü benzer bir tehlike atlatan Boulter "Oyuncu güvenliği öncelik olmalı. Bunlar acilen saha kenarından kaldırılmalı" paylaşımı yaptı.

4 kez Fransa Açık şampiyonu olan Polonyalı Iga Swiatek ve Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk da bazen sakatlanma korkusundan dolayı topun peşinden koşmadıklarını ve bu reklamların kaldırılması gerektiğini söylediler.