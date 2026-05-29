Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ın Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor!

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, antrenmanda Kurban Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bayramlaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 20:14
A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, antrenmanda Kurban Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bayramlaştı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve topla çalışmalarla devam etti. Milliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı.

Antrenman öncesinde Kurban Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve milli futbolcular, basın mensuplarıyla bayramlaştı. Milli futbolcular Arda Güler ile Yusuf Akçiçek de basın mensuplarına lokum ikram etti. Daha sonra günün anısına hep birlikte fotoğraf çekimi yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç ise antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıklarına yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

