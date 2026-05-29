Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol

Anadolu Efes 2-0'la yarı finale yükseldi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Maç karşılıklı sayılarla başlarken Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 9-7 önde geçti. İki takımın da top kayıpları yaptığı bölümün ardından Anadolu Efes, Şehmus Hazer'in üç sayılık basketiyle 14-13 öne geçti. Kalan bölümde etkisini artıran Türk Telekom, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda PJ Dozier'in üçlüğüyle başlayan Anadolu Efes, farkı 4'e (21-17) kadar çıkardı. Ribauntlardaki başarısını hücumda skora dönüştüren Türk Telekom, devre arasına 4 dakika 44 saniye kala beraberliği yakaladı: 24-24. Son bölümde oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 37-31 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere (41-31) çıkardı. Ev sahibi ekibin farkı kapatma çabalarına rağmen Anadolu Efes, üstünlüğünü korudu ve son 10 dakikaya 7 sayılık avantajla (61-54) gitti.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türk Telekom, 11-0'lık seriyle skorda öne geçti: 65-61. Anadolu Efes, maçın bitime 4 dakika 12 saniye kala 2 sayıya (67-65) indirdi. Smith ve Simonovic'in sayılarına Larkin ve Beaubois ile cevap veren konuk ekip, son bölümde 3 sayılık avantaj (73-70) yakaladı. Kalan dakikalarda rakibine şans tanımayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 77-70 kazandı.

İlk maçı da 86-75 kazanan Anadolu Efes, seriyi de 2-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Hacıosmanoğlu: New York'tan İstanbul'a geleceğiz 19:45
Osman Aşkın Bak: Milli takımımız Dünya Kupası'nda çok iyi işler yapacak 19:43
Luis Enrique: Finalin favorisi değiliz! 18:43
Beşiktaş GAİN - Galatasaray maçı ne zaman? 18:39
Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için parkeye çıkıyor! 18:27
Eczacıbaşı Dynavit Japon smaçörü kadrosuna kattı! 18:22
PSG - Arsenal final maçı ne zaman? 16:04
G.Saraylı futbolcuya 3 talip birden! 15:32
Zeynep Sönmez'den üzen haber! 15:08
Yıldırım'dan transfer açıklaması! "İstersek..." 15:03
Fırtına'ya 20'lik orta saha! 14:42
Muriqi imzaya hazır! Sözleşme süresi... 14:31