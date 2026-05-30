Trabzonspor'da Sidny Lopes Cabral tamam! Bonservisi...

Ziraat Türkiye Kupası
Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral transferinde Benfica ile mutabakata vardı. İşte transfer anlaşmasının ayrıntıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 12:40
Gelecek sezon kadrosunu şimdiden kurmaya başlayan Trabzonspor transfere hızlı başladı. Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanan bordo-mavililer, Ruslan Malinovskiy ve Thierry Karadeniz ile de anlaşma sağlamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un bir transferi daha tamamlamaya çok yaklaştığı öğrenildi.

BENFICA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor, uzun zamandır gündeminde olan sağ bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral transferi için Benfica ile anlaşma sağladı.

BONSERVİSİ

Haberde, Trabzonspor'un oyuncu için 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilirken, bordo-mavililer ile oyuncu arasında henüz tam bir anlaşma sağlanmadığı ve bu detayların görüşmelerde netleştirileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon devre arasında Estrela'dan Benfica'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olan Cabral, Benfica'da çıktığı 12 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Portekiz devi ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma konuşmasında! 2,5 yıl sonra makam koltuğuna oturdu
