Trabzonspor'da Sidny Lopes Cabral tamam! Bonservisi...

Gelecek sezon kadrosunu şimdiden kurmaya başlayan Trabzonspor transfere hızlı başladı. Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanan bordo-mavililer, Ruslan Malinovskiy ve Thierry Karadeniz ile de anlaşma sağlamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un bir transferi daha tamamlamaya çok yaklaştığı öğrenildi.

BENFICA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor, uzun zamandır gündeminde olan sağ bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral transferi için Benfica ile anlaşma sağladı.

BONSERVİSİ

Haberde, Trabzonspor'un oyuncu için 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilirken, bordo-mavililer ile oyuncu arasında henüz tam bir anlaşma sağlanmadığı ve bu detayların görüşmelerde netleştirileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon devre arasında Estrela'dan Benfica'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olan Cabral, Benfica'da çıktığı 12 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Portekiz devi ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

