Galatasaray'dan transferde çifte bomba! Osimhen bizzat devrede

Aynı şekilde geçtiğimiz sezonun başından bu yana orta saha için istenen Raphael Onyedika da listede yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok beğendiği 25 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın Club Brugge'le Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom'un Belçika kulübüyle iletişime geçerek bonservisi konusunda pazarlık yapacağı dile getirildi. İki yıldız futbolcunun transfer durumu yakından izleniyor.

13 GOLLÜK KATKI



Ademola Lookman, 2025-2026 sezonunun devre arasında imza attığı Atletico Madrid'de 24 resmi maça çıkarken 9 gol attı, 4 asist yaptı. Toplamda 13 gole direkt katkı sunan Lookman, bin 381 dakika süre aldı. Nijeryalı yıldızın hem adaptasyon sorunu hem de Atletico Madrid'de yeni kadro planlaması nedeniyle ayrılmaya yakın olduğu kaydedildi.