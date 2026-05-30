Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim
Golcü transferini tamamlama noktasına getiren Aziz Yıldırım, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti. Hedefteki yeni isim, bonservisi İngiliz devinde olan 28 yaşındaki dünya yıldızı. İşte hedefteki o isim ve detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçime az bir süre kala transferlerini şekillendirmeye başladı.
Aziz Yıldırım, en az iki golcü transferi yapacağını açıklamıştı.
Kısa süre içinde Mallorca'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Serhou Guirassy ile anlaşmaya vardı.
Golcü transferini tamamlayan Aziz Yıldırım, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti.
Hedefteki ismin ise İngiliz sol kanat oyuncusu Marcus Rashford olduğu ortaya çıktı.
Geçen sezon İspanyol devi Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Rashford'un bonservisi Manchester United'da.
İngiliz temsilcisi, 28 yaşındaki yıldız oyuncuyla yollarını her an ayırabilir.
Gelişmeleri yakından takip eden Aziz Yıldırım ve ekibinin, Rashford'un menajeriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında.
Bu görüşmede yıldız oyuncunun maliyetinin belli olacağı ve sonrasında resmi temasların başlayacağı öğrenildi.