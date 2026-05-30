CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Golcü transferini tamamlama noktasına getiren Aziz Yıldırım, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti. Hedefteki yeni isim, bonservisi İngiliz devinde olan 28 yaşındaki dünya yıldızı. İşte hedefteki o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçime az bir süre kala transferlerini şekillendirmeye başladı.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Aziz Yıldırım, en az iki golcü transferi yapacağını açıklamıştı.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Kısa süre içinde Mallorca'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Serhou Guirassy ile anlaşmaya vardı.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Golcü transferini tamamlayan Aziz Yıldırım, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Hedefteki ismin ise İngiliz sol kanat oyuncusu Marcus Rashford olduğu ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Geçen sezon İspanyol devi Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Rashford'un bonservisi Manchester United'da.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

İngiliz temsilcisi, 28 yaşındaki yıldız oyuncuyla yollarını her an ayırabilir.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Gelişmeleri yakından takip eden Aziz Yıldırım ve ekibinin, Rashford'un menajeriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte sıradaki isim

Bu görüşmede yıldız oyuncunun maliyetinin belli olacağı ve sonrasında resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

Muriqi imzaya hazır! Sözleşme süresi...
G.Saraylı futbolcuya 3 talip birden!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Silivri’de 7 saatlik EKİM trafiği: Özgür Özel İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 19 kişiyle görüştü
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın Onyedika teklifine yanıt geldi!
Aslan'dan Rus 10 numaraya kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü 01:37
Barça İngiliz yıldızı resmen kadrosuna kattı! Barça İngiliz yıldızı resmen kadrosuna kattı! 23:32
F.Bahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu! F.Bahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu! 23:05
Millilerin Dünya Kupası mesaisi sürüyor! Millilerin Dünya Kupası mesaisi sürüyor! 20:14
Anadolu Efes 2-0'la yarı finale yükseldi! Anadolu Efes 2-0'la yarı finale yükseldi! 20:12
Zeynep Sönmez'in sakatlığı sonrası toplu çağrı! Zeynep Sönmez'in sakatlığı sonrası toplu çağrı! 19:58
Daha Eski
Hacıosmanoğlu: New York'tan İstanbul'a geleceğiz Hacıosmanoğlu: New York'tan İstanbul'a geleceğiz 19:45
Osman Aşkın Bak: Milli takımımız Dünya Kupası'nda çok iyi işler yapacak Osman Aşkın Bak: Milli takımımız Dünya Kupası'nda çok iyi işler yapacak 19:43
Luis Enrique: Finalin favorisi değiliz! Luis Enrique: Finalin favorisi değiliz! 18:43
Beşiktaş GAİN - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş GAİN - Galatasaray maçı ne zaman? 18:39
Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için parkeye çıkıyor! Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için parkeye çıkıyor! 18:27
Eczacıbaşı Dynavit Japon smaçörü kadrosuna kattı! Eczacıbaşı Dynavit Japon smaçörü kadrosuna kattı! 18:22