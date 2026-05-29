Fenerbahçe'ye Ukraynalı golcü! Herkese sürpriz oldu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak sürpriz bir şekilde Ukraynalı o golcünün ismi gündeme geldi. İşte taraftarların bir hayli dikkatini çeken o haber...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 09:40
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi yaşanacak.
Kanarya'da adaylığını açıklayan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transferde özellikle golcü konusunda yoğun çalışmalar içerisinde olduğu bilgisi var.
Son olarak sarı-lacivertli camia için ortaya çıkan o haber gündeme oturdu.
Yeni Asır'ın haberine göre; başkan adaylarından birinin transfer listesinde Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk yer alıyor. Roman Yaremchuk'un daha önce de Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldiği öne sürüldü.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgilendiği ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması üzerine deneyimli Ukraynalı forvetin Olypique Lyon'a kiralık olarak transfer olduğu ifade edildi.
Yer alan haberde, Fenerbahçe'de seçim sürecinde dünya çapında yıldız golcü isimlerinin gündeme geldiği bir dönemde, Roman Yaremchuk iddiası taraftarlar arasında farklı yorumlara neden olduğu aktarıldı.
Kanarya'da üst düzey bir santrfor transferi yönünde olduğu belirtilirken, Yaremchuk'un "ikinci forvet" alternatifi olarak dahi gündeme gelmesinin bazı kesimlerde memnuniyetsizlik yarattığı öne sürüldü.