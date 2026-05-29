Galatasaray'dan orta sahaya yerli takviye: Emirhan İlkhan!
Yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, TFF'nin yabancı kuralının ardından rotasını yerli oyunculara çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş altyapısından yetişen ve Serie A'da Torino forması giyen Emirhan İlkhan için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
29 Mayıs 2026 09:39
KİRALAMA FORMÜLÜ
Cimbom'un Torino ile yakın zamanda sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Emirhan için kiralama formülü üzerine çalıştığı aktarıldı.
22 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST
Geride kalan sezonda 22 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
