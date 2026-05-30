Galatasaray'dan 20'lik 10 numaraya kanca! Avrupa ekipleri peşinde
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da forma giyen 20 yaşındaki Rus 10 numarayı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Takvim'in haberine göre; Aslan'ın, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Sarı kırmızılı yönetimin bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan 20 yaşındaki yıldız için ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
Batrakov bu sezon çıktığı 36 maçta 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Batrakov'un kontratı 2029'da sona erecek.
