Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Van Dijk müjdesi! Bonservissiz gelebilir

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda savunmaya dünya yıldızı takviyesi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında yer alan Virgil Van Dijk'ın transferine sıcak baktığı, görüşmelerin Dünya Kupası öncesinde tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray defans hattına transfer planlıyor. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takımda Virgil Van Dijk ilk sıraya yazıldı.

Liverpool'daki kontratı Haziran 2027'de bitecek olan Hollandalı stoperin bu yaz döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray yönetiminin Van Dijk için harekete geçeceği bildirildi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro isteyen Aslan'da 34 yaşındaki savunmacıya teklif götürülecek. Van Dijk'ın da sıcak baktığı öğrenildi.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda yer alacak Van Dijk'la turnuva öncesinde transfer görüşmelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Deneyimli yıldızın Liverpool'la sözleşmesini sonlandırarak bonservisini alabileceği bildirildi.

İngiliz ekibinin kadroda yeniden yapılanmaya gideceği ve daha genç yıldızlara yöneleceği ifade edildi. Van Dijk'ın da bu kapsamda ayrılmasına sıcak bakıldığı aktarıldı. Galatasaray'ın bu transfere çok önem verdiği dile getirildi.

38'DE 38 YAPTI
Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 38 maçın tamamında oynayan Virgil Van Dijk, istikrarıyla alkışları topladı.

Premier Lig'de bu sezon 3 bin 420 dakika ile en fazla süre alan oyuncu olan 34 yaşındaki stoper, hem Liverpool'un hem de ligin en istikrarlı ismi olmayı başardı.

RAMS PARK'A HAYRAN
Virgil Van Dijk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la 3 kez karşılaştı.

Söz konusu üç maçın 2'si RAMS Park'ta oynandı. Hollandalı stoper, RAMS Park'taki atmosferden ve taraftarların desteğinden bir hayli etkilendiğini dile getirmişti.

Son Dakika
