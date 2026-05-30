Galatasaray'a harika çocuk! U 23 kontenjanı için...
Yeni sezonda U 23 kontenjanı için hamle yapmayı planlayan yönetim, Okan Buruk'un da transferine onay verdiği 22 yaşındaki orta saha için Fransız ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılıların peşinde olduğu genç yetenek ve transferde son gelişmeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray kadrosuna yapacağı yıldız takviyelerinin dışında potansiyelli gençleri de renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Orta saha bölgesini U23 kontenjanına uyan bir isimle güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Rennes forması giyen 22 yaşındaki Djaoui Cisse'yi gündemine aldı.
Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği ve transferine onay verdiği 8 numara için ilerleyen günlerde teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.
Bu sezon 25 maçta forma giyen genç orta saha söz konusu karşılaşmalarda skor üretemezken, 3 sarı kart gördü.
Fransa U 21 Milli Takımı ile de 8 maça çıkan Cisse 4 gol kaydetti.
Rennes ile 2030 yılına kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki Djaoui Cisse'ye güncel verilere göre 15 milyon euro değer biçiliyor.
Cisse'yi Avrupa'dan önemli takımların da yakından izlediği öğrenildi.