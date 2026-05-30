Fenerbahçe'den Liverpool'un kalecisine teklif!
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, seçim sürecine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde göreve gelmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Safi'nin, kaleci transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Liverpool, Alisson'la yola devam edecek olmasından dolayı Gürcü kaleciyi kiralık olarak gönderecek.
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Hakan Safi'nin, İngiliz ekibinin yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.
Hakan Safi'nin gerçekleşen görüşmede satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
Safi, Ada temsilcisinin vereceği kararı bekliyor.
Gelen bilgilere göre; Mamardashvili de Türkiye'nin ülkesi Gürcistan'a yakın olmasından dolayı F.Bahçe'nin teklifine sıcak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.