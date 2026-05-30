Trabzonspor'da Felipe Augusto Rusya yolcusu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde son olarak takımın golcü isimlerinden Felipe Augusto'nun Rus ekibi Zenit'e transfer olabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 11:51
Trabzonspor'da Felipe Augusto ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekibin geçtiğimiz sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun, Rusya Premier Liga ekiplerinden Zenit'e transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü. Yeni Asır'ın Rus basınından derlediği haberlere göre Zenit, Felipe Augusto transferinde önemli mesafe kat etti.

22 yaşındaki futbolcunun, Zenit ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı, oyuncunun temsilcilerinin Trabzonspor yönetimine Rus kulübünden gelen teklifin kabul edilmesi yönünde talepte bulunduğu kaydedildi. Zenit'in Trabzonspor'a yaptığı son teklifin 18 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, bonus maddeleriyle birlikte transfer bedelinin 20 milyon euro'ya ulaşabileceği ifade edildi.

