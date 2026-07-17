Fenerbahçe'den transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sarı-lacivertli ekibin yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood için düzenlediği imza töreninde transfer müjdesi verdi. Kamer'in açıklamaları ise şu şekilde:

YENİ TRANSFER MÜJDESİ

"Greenwood ilk günden beri ya Fenerbahçe ya Marsilya dedi. Hiç dönmedi. Daha önce hazırlanmış daha fazla bir kontrattan çok fedakarlık yaptı.

Ake de çok yardımcı oldu transferi konusunda. 24 saat irtibat içerisindeydi. Çok arzu etti.

İleride gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz."