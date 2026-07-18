Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!
Yeni sezon öncesi transfer yarışı bir hayli kızıştı. Son olarak Beşiktaş'ın transferini çok istediği Belçikalı yıldız isim için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ve bu transfer yarışında öne geçtiği öğrenildi. İşte gündeme oturan habere dair tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
II Mattino'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Belçikalı golcüye en fazla ilgi gösteren takım.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yakın olduğunu şu sözlerle iddia etti:
RESMİYETE DÖNERSE SICAK BAKIYOR
"Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde ezeli rakibi Beşiktaş'ın bir adım önünde bulunuyor.
Fenerbahçe'nin bu ilgisinin resmi teklife dönüşmesi halinde 33 yaşındaki golcü için Türkiye seçeneği somut bir olasılık haline gelebilecek.
Mali koşullar sağlanırsa Lukaku, Fenerbahçe'ye gidecektir." Napoli'yle bir yıllık sözleşme olan Belçikalı golcü, İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor.
Ayrıca Napoli de oyuncuyu satmaya sıcak. Ancak 33 yaşındaki santrfor için Serie A temsilcisi 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Lukaku'nun da maaş talebi çift haneler.
SADECE 1 GOLÜ VAR
Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle yalnızca 7 maçta süre bulabilen Belçikalı Lukaku, 1 kez ağları havalandırdı.
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