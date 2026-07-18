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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

Yeni sezon öncesi transfer yarışı bir hayli kızıştı. Son olarak Beşiktaş'ın transferini çok istediği Belçikalı yıldız isim için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ve bu transfer yarışında öne geçtiği öğrenildi. İşte gündeme oturan habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

Santrfor transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin listesi oldukça kalabalık...

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

Ollie Watkins, Gabriel Jesus ve Paul Onuachu gibi isimlerin yanı sıra Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yla da ilgileniyor.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

Dün de Lukaku-Fenerbahçe denklemiyle ilgili İtalyan medyasından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

II Mattino'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Belçikalı golcüye en fazla ilgi gösteren takım.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yakın olduğunu şu sözlerle iddia etti:

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

RESMİYETE DÖNERSE SICAK BAKIYOR

"Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde ezeli rakibi Beşiktaş'ın bir adım önünde bulunuyor.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

Fenerbahçe'nin bu ilgisinin resmi teklife dönüşmesi halinde 33 yaşındaki golcü için Türkiye seçeneği somut bir olasılık haline gelebilecek.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

Mali koşullar sağlanırsa Lukaku, Fenerbahçe'ye gidecektir." Napoli'yle bir yıllık sözleşme olan Belçikalı golcü, İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

Ayrıca Napoli de oyuncuyu satmaya sıcak. Ancak 33 yaşındaki santrfor için Serie A temsilcisi 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Lukaku'nun da maaş talebi çift haneler.

Fenerbahçe Belçikalı yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor!

SADECE 1 GOLÜ VAR

Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle yalnızca 7 maçta süre bulabilen Belçikalı Lukaku, 1 kez ağları havalandırdı.

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