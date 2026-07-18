Fenerbahçe'nin bu ilgisinin resmi teklife dönüşmesi halinde 33 yaşındaki golcü için Türkiye seçeneği somut bir olasılık haline gelebilecek.

Ayrıca Napoli de oyuncuyu satmaya sıcak. Ancak 33 yaşındaki santrfor için Serie A temsilcisi 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Lukaku'nun da maaş talebi çift haneler.