Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda Doğukan Ulu'nun sözleşmesi uzatıldı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk orta oyuncu Doğukan Ulu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan orta oyuncumuz; bir yıl daha sarı kırmızılı formamızı terletecek. Kulüp kariyerine Galatasaray'da başlayan ve 12 sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz bir sene daha Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek."