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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic Nikola Ivanovic transferini açıkladı

Galatasaray MCT Technic Nikola Ivanovic transferini açıkladı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 12:22
Galatasaray MCT Technic Nikola Ivanovic transferini açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanovic ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak Germani Brescia formalarını terletti.

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