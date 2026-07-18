Galatasaray MCT Technic Nikola Ivanovic transferini açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanovic ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak Germani Brescia formalarını terletti.
✍️ Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin, Nikola Ivanović! Detaylı bilgi için; 👇 🔗 https://t.co/I693HGBcH5 pic.twitter.com/avNInk78cs— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) July 18, 2026