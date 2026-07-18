CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Galatasaray'da kadro planlaması sürerken gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı kırmızılılardan ayrılması beklenen Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den talipler çıktı. Transfer görüşmelerinin başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 10:18
Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Cimbom'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri olan Ahmed Kutucu için Süper Lig'den iki kulübün devrede olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Rize ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray ve futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Takvim'de yer alan habere göre, yönetimin iyi bir teklifi gelmesi halinde 26 yaşındaki Ahmed Kutucu'nun ayrılığına sıcak bakıyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

26 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla toplam 36 maça çıktı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Ahmed Kutucu, sarı kırmızılı formayla 4 gol kaydetti.

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var

Başarılı futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dursun Özbek'ten rüya transfer!
G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Sıra Ahbap'ın çavuşlarında: Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu gözaltında
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan transferde şaha kalktı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü
Juve'nin yıldızı Cimbom'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 4 kadro dışı! G.Saray'da 4 kadro dışı! 09:38
G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca! G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca! 09:27
Aslan transferde şaha kalktı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü Aslan transferde şaha kalktı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü 09:12
G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! 01:03
Beşiktaş'a Salah müjdesi! Beşiktaş'a Salah müjdesi! 01:03
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle! F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle! 01:03
Daha Eski
F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu! 01:02
Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! 01:02
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 01:02
Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! 01:02
Trabzonspor'da ayrılık yakın! Trabzonspor'da ayrılık yakın! 01:02
F.Bahçe'den transfer müjdesi! F.Bahçe'den transfer müjdesi! 01:02