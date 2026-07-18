Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var
Galatasaray'da kadro planlaması sürerken gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı kırmızılılardan ayrılması beklenen Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den talipler çıktı. Transfer görüşmelerinin başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026 10:18
Takvim'de yer alan habere göre, yönetimin iyi bir teklifi gelmesi halinde 26 yaşındaki Ahmed Kutucu'nun ayrılığına sıcak bakıyor.
26 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla toplam 36 maça çıktı.
Ahmed Kutucu, sarı kırmızılı formayla 4 gol kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Başarılı futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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