Beşiktaş'ta oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ünlü muhabir Sacha Tavolieri, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın yıldız isim Mohamed Salah ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Yer alan haberde, Salah için anlaşmanın tamam olduğu ve Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı aktarıldı. Transferin ayrıntısında ise 1+1 yıllık anlaşma konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı.
Son olarak, Beşiktaş'ın yıldız ismin sağlık kontrollerini ve transfere dair tüm işlemlerini önümüzdeki hafta bitireceği aktarıldı.
SENELİK 10 MİLYON EURO KAZANACAK
Öte yandan, Foot Mercato'nun haberinde, Mohamed Salah'ın Beşiktaş'tan senelik 10 milyon euro kazanacağı, 2 milyon euro da bonus alacağı bilgisi paylaşıldı.
Salah ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin akabinde 34 yaşındaki yıldızın avukatı İstanbul'a gelmişti.
İŞTE O PAYLAŞIM:
✅ DONE DEAL 🇪🇬 Mohamed Salah has given his green light to Besiktas! 🦅 🤝 Agreement found on a year deal with option as per @Santi_J_FM ✍️ Besiktas wants to complete Salah's deal early next week for medical and signature. #mercato #BJK pic.twitter.com/fjLV6pvXnZ— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 17, 2026