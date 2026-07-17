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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Mohamed Salah transferinde dev müjde!

Beşiktaş'a Mohamed Salah transferinde dev müjde!

Beşiktaş'ta Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transfer durumu büyük bir merakla takip edilirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü muhabir, siyah-beyazlılarda futbolcu ile anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 20:32 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 20:40
Beşiktaş'a Mohamed Salah transferinde dev müjde!

Beşiktaş'ta oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ünlü muhabir Sacha Tavolieri, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın yıldız isim Mohamed Salah ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Yer alan haberde, Salah için anlaşmanın tamam olduğu ve Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı aktarıldı. Transferin ayrıntısında ise 1+1 yıllık anlaşma konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı.

Son olarak, Beşiktaş'ın yıldız ismin sağlık kontrollerini ve transfere dair tüm işlemlerini önümüzdeki hafta bitireceği aktarıldı.

SENELİK 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Öte yandan, Foot Mercato'nun haberinde, Mohamed Salah'ın Beşiktaş'tan senelik 10 milyon euro kazanacağı, 2 milyon euro da bonus alacağı bilgisi paylaşıldı.

Salah ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin akabinde 34 yaşındaki yıldızın avukatı İstanbul'a gelmişti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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