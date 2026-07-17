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Haberler Galatasaray Eminevim Ümraniyespor-Galatasaray maçı CANLI

Eminevim Ümraniyespor-Galatasaray maçı CANLI

Galatasaray yeni sezonun ilk hazırlık maçında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 20:53 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 21:49
Eminevim Ümraniyespor-Galatasaray maçı CANLI

Geride kalan sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak Cimbom yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniye Şehir Stadı'nda Eminevim Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılılar sezona moralli bir şekilde başlayabilmek adına bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Ümraniyespor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR TAKİBİ:

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

İLK YARI SONUCU: Eminevim Ümraniyespor 1-2 Galatasaray

13' Mustafa Eser (Eminevim Ümraniyespor)

35' Ada Yüzgeç (Galatasaray)

42' Kazımcan Karataş (Galatasaray)

İŞTE EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-G.SARAY MAÇININ İLK 11'LERİ:

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Oğuz Yıldırım, Ali Yaşar, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Atalay Babacan, Soukou, Melih Bostan, Yusuf Deniz Şaş

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Nhaga, Ali Turap Bülbül, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Sara, Can Güner, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Ada Yüzgeç, Berat Luş

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Galatasaray maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

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