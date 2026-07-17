Geride kalan sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak Cimbom yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniye Şehir Stadı'nda Eminevim Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılılar sezona moralli bir şekilde başlayabilmek adına bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Ümraniyespor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR TAKİBİ:

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

İLK YARI SONUCU: Eminevim Ümraniyespor 1-2 Galatasaray

13' Mustafa Eser (Eminevim Ümraniyespor)

35' Ada Yüzgeç (Galatasaray)

42' Kazımcan Karataş (Galatasaray)

İŞTE EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-G.SARAY MAÇININ İLK 11'LERİ:

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Oğuz Yıldırım, Ali Yaşar, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Atalay Babacan, Soukou, Melih Bostan, Yusuf Deniz Şaş

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Nhaga, Ali Turap Bülbül, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Sara, Can Güner, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Ada Yüzgeç, Berat Luş

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Galatasaray maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.