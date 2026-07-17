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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor Kelechi Iheanacho transferini resmen duyurdu!

Bursaspor Kelechi Iheanacho transferini resmen duyurdu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor flaş bir transfere imza attı. Yeşil-beyazlılar, Dünyaca ünlü golcü Kelechi Iheanacho'nun transferini resmen duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 18:16
Bursaspor Kelechi Iheanacho transferini resmen duyurdu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan transferde flaş bir hamle geldi. Yeşil-beyazlılar, son olarak İskoç ekibi Celtic formasını terleten 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'nun transferini resmen duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Bursaspor resmi sosyal medya hesabından paylaşım geldi.

ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI

Kariyerine Manchester City altyapısında başlayan Iheanacho, önce Leicester ardından Sevilla'ya transfer oldu. Futbolcu Sevilla'dan Middlesbrough'a kiralanmasının ardından son olarak Sevilla'dan İskoç ekibi Celtic'in yolunu tutmuştu.

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