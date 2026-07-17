Bursaspor Kelechi Iheanacho transferini resmen duyurdu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan transferde flaş bir hamle geldi. Yeşil-beyazlılar, son olarak İskoç ekibi Celtic formasını terleten 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'nun transferini resmen duyurdu.
Konuyla ilgili olarak Bursaspor resmi sosyal medya hesabından paylaşım geldi.
ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI
Kariyerine Manchester City altyapısında başlayan Iheanacho, önce Leicester ardından Sevilla'ya transfer oldu. Futbolcu Sevilla'dan Middlesbrough'a kiralanmasının ardından son olarak Sevilla'dan İskoç ekibi Celtic'in yolunu tutmuştu.
✍️ Ailemize Hoş Geldin, Kelechi Iheanacho / Welcome to our family, Kelechi Iheanacho 💚🤍 pic.twitter.com/mHoImp3ceH— Bursaspor (@BursasporSk) July 17, 2026