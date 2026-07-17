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Haberler Süper Lig Kocaelispor'dan transferde Haydar Karataş hamlesi

Kocaelispor'dan transferde Haydar Karataş hamlesi

Kocaelispor, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Sakaryaspor'a transfer olan 2007 doğumlu sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 18:23
Kocaelispor'dan transferde Haydar Karataş hamlesi

Kocaelispor, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Sakaryaspor'a transfer olan 2007 doğumlu sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı.

Kocaelispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına genç bir takviye daha ekledi. Yeşil-siyahlı ekip, 2007 doğumlu sol kanat oyuncusu Haydar Karataş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Haydar Karataş, geçen sezon Sakaryaspor forması giydi. Genç oyuncunun transferi, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza hoş geldin Haydar Karataş. Futbolcu Haydar Karataş ile kulübümüz arasında 4 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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