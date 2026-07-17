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Haberler Voleybol Filenin Efeleri, Ukrayna'yı geriden gelip devirdi!

Filenin Efeleri, Ukrayna'yı geriden gelip devirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasının ikinci maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, 7 galibiyet ile 19 puana ulaştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 22:04
Filenin Efeleri, Ukrayna'yı geriden gelip devirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi

Türkiye, organizasyondaki 7. galibiyetini alırken Ukrayna, 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü ve son etaptaki son iki maçında yarın TSİ 17.30'da Slovenya, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak. Milli takım, bu iki karşılaşmadan birini kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Andrew Charles Robb (Kanada)

Türkiye: Ahmet, Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Berkay (L) (Kaan, Samet, Gökçen, Bedirhan, Cafer, Hilmi)

Ukrayna: Synytsia, Plotnystskyi, Shchurov, Tupchii, Kovalov, Semeniuk, Boiko (L), (Yanchuk, Shchytkov, Boiko (L), Kisiliuk, Tonkonoh)

Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 25-16, 15-11

Süre: 131 dakika

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