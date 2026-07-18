Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in dünyaca ünlü o yıldız için bizzat devreye girdiği öğrenildi. İşte Cimbom'da taraftarları bir hayli sevindiren o haber...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Son şampiyonun renklerine bağlamak istediği o isim, Real Madrid'den Eduardo Camavinga.
Galatasaray, Mourinho'nun satış listesine koyduğu Camavinga için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.
Öte yandan transferde La Liga devinin talep ettiği rakamlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Real Madrid, 23 yaşındaki merkez orta saha için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim bu rakamı aşağı çekmeye çalışırken Fransız yıldızın maaş beklentisi de ortaya çıktı.
Camavinga'nın maaş beklentisinin 10 milyon euro olduğu aktarıldı.
Başkan Dursun Özbek'in Camavinga'yı takımda görmeyi çok istediği ve görüşmelerde ısrarcı olacağı kaydedildi.
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