CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in dünyaca ünlü o yıldız için bizzat devreye girdiği öğrenildi. İşte Cimbom'da taraftarları bir hayli sevindiren o haber...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar hız kesmeden sürerken gözler, yapılacak olan transfer hamlelerine çevrildi.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği mevkilere takviye yapmak üzere listesinde yer alan yıldız isimler ile temaslarını sıklaştırdı.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Bu doğrultuda orta saha transferi yapmayı hedefleyen Cimbom, transferde büyük oynamaya hazırlanıyor.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Son şampiyonun renklerine bağlamak istediği o isim, Real Madrid'den Eduardo Camavinga.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Galatasaray, Mourinho'nun satış listesine koyduğu Camavinga için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Öte yandan transferde La Liga devinin talep ettiği rakamlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Real Madrid, 23 yaşındaki merkez orta saha için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Sarı-kırmızılı yönetim bu rakamı aşağı çekmeye çalışırken Fransız yıldızın maaş beklentisi de ortaya çıktı.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Camavinga'nın maaş beklentisinin 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

Dursun Özbek bizzat devrede! İşte Galatasaray'ın rüya transferi

Başkan Dursun Özbek'in Camavinga'yı takımda görmeyi çok istediği ve görüşmelerde ısrarcı olacağı kaydedildi.

F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!
Beşiktaş'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Koltuk gidince U dönüşü gecikmedi: Dün 'ihanet' diyen Özgür Özel bugün kendi 'Yeni Parti' tezgahını kuruyor!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Watkins pazalığı!
G.Saray'da Lemina krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! 01:03
Beşiktaş'a Salah müjdesi! Beşiktaş'a Salah müjdesi! 01:03
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle! F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle! 01:03
F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu! 01:02
Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! Fırtına'nın yeni transferi Cabral, Trabzon'a geldi! 01:02
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 01:02
Daha Eski
Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! 01:02
Trabzonspor'da ayrılık yakın! Trabzonspor'da ayrılık yakın! 01:02
F.Bahçe'den transfer müjdesi! F.Bahçe'den transfer müjdesi! 01:02
Onuachu'ya F.Bahçe kancası! Transfer kararı verildi Onuachu'ya F.Bahçe kancası! Transfer kararı verildi 01:02
İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! 01:02
Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi 01:02