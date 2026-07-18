Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar hız kesmeden sürerken gözler, yapılacak olan transfer hamlelerine çevrildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği mevkilere takviye yapmak üzere listesinde yer alan yıldız isimler ile temaslarını sıklaştırdı.