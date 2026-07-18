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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring Elif Bayram ile nikah tazeledi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Elif Bayram ile nikah tazeledi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, uzun forvet Elif Bayram'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 15:55
Galatasaray Çağdaş Faktoring Elif Bayram ile nikah tazeledi!

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Elif Bayram ile hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz; kadromuzun önemli isimlerinden Elif, kulübümüzle olan sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Formamızı gururla terletmeyi sürdürecek olan başarılı oyuncumuza sakatlıklardan uzak, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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