Galatasaray Çağdaş Faktoring Elif Bayram ile nikah tazeledi!

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Elif Bayram ile hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz; kadromuzun önemli isimlerinden Elif, kulübümüzle olan sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Formamızı gururla terletmeyi sürdürecek olan başarılı oyuncumuza sakatlıklardan uzak, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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