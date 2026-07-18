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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray Çağdaş Faktoring Sevgi Uzun transferini açıkladı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Sevgi Uzun transferini açıkladı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 16:58
Galatasaray Çağdaş Faktoring Sevgi Uzun transferini açıkladı!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu doğrultuda takıma önemli bir oyuncuyu dahil etti. Sarı-kırmızılılar, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2026/2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, başarılı milli oyun kurucu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sevgi Uzun'a, yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki basketbolcu profesyonel basketbol kariyerine 2013 yılında Beşiktaş ile başlarken, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ'ta forma giydi. Sevgi Uzun, WNBA'de de Dallas Wings Phoenix Mercury ve Chicago Sky takımlarında oynadı.

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