CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mason Greenwood antrenmana çıktı

Fenerbahçe'de Mason Greenwood antrenmana çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Mason Greenwood da takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarak çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 14:20
Fenerbahçe'de Mason Greenwood antrenmana çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

F.Bahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar
Kartal'ı yıkan ayrılık! Menajeri İstanbul'a geldi
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi! Bahis ve borsa işlemlerini anlattı: Haluk Levent talimat veriyordu! Yazışmaları ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan'dan orta sahaya bomba transfer!
Fırtına transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ı yıkan ayrılık! Menajeri İstanbul'a geldi Kartal'ı yıkan ayrılık! Menajeri İstanbul'a geldi 13:47
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! Fırtına transferi KAP'a bildirdi! 13:12
Nikola Ivanovic G.Saray'da Nikola Ivanovic G.Saray'da 12:22
Deniz Kayadelen Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti Deniz Kayadelen Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti 12:19
F.Bahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar F.Bahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar 12:13
Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin hakemleri açıklandı! 11:34
Daha Eski
Aslan'dan orta sahaya bomba transfer! Aslan'dan orta sahaya bomba transfer! 11:15
Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var 09:58
G.Saray'da 4 kadro dışı! G.Saray'da 4 kadro dışı! 09:38
G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca! G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca! 09:27
Aslan transferde şaha kalktı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü Aslan transferde şaha kalktı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü 09:12
G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! G.Saray hazırlık maçında gençleriyle güldü! 01:03