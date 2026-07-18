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Haberler Galatasaray Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli golcünün alternatifini Premier Lig'de buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 09:12
Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler kadroya katılacak yeni futbolculara çevrildi.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasından sonra golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Sarı-kırmızılılar, santrfor bölgesini genç bir isimle takviye etmeyi planlıyor.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Takvim'de yer alan habere göre; hedefteki oyunculardan birinin de Tottenham forması giyen Fransız golcü Mathys Tel olduğu belirtildi.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Galatasaray, genç yıldıza daha önce de ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

22 milyon euro piyasa değeri olan Tel'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Fransız yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Eintracht Frankfurt, Lille ve Porto da yer alıyor.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

21 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 38 maçta görev aldı.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Mathys Tel, İngiliz ekibine 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü

Yıldız oyuncu 2025 yılının ocak ayında Bayern Münih'ten Tottenham'a 30 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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