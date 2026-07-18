Galatasaray'da forvet operasyonu başladı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli golcünün alternatifini Premier Lig'de buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 09:12
Takvim'de yer alan habere göre; hedefteki oyunculardan birinin de Tottenham forması giyen Fransız golcü Mathys Tel olduğu belirtildi.
Galatasaray, genç yıldıza daha önce de ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
22 milyon euro piyasa değeri olan Tel'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
Fransız yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Eintracht Frankfurt, Lille ve Porto da yer alıyor.
21 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 38 maçta görev aldı.
Mathys Tel, İngiliz ekibine 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Yıldız oyuncu 2025 yılının ocak ayında Bayern Münih'ten Tottenham'a 30 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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