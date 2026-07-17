Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı gerçekleşti. Cimbom, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor ile Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Okan Buruk'un öğrencileri bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelede gol perdesini 13. dakikada ev sahibi Ümraniyespor'dan Mustafa Eser açtı. Bu golle Ümraniyespor mücadelede 1-0'lık skorla öne geçti.

Bu gole Galatasaray'dan Ada Yüzgeç 35. dakikada cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.

42. dakikada bu kez Cimbom'dan Kazımcan Karataş ağları havalandırdı. Galatasaray bu golle soyunma odasına 2-1'lik skorla önde girdi.

İkinci yarıda Can Güner ağları havalandıran isim oldu ve skoru 3-1'e getirdi. Maçın 62. dakikasında Cimbom'un bir başka genç ismi Berat Luş sahneye çıktı ve tabelayı 4-1'e getiren isim oldu.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Arda Tagay, Galatasaray'ın 5. golünü attı. Bu golle Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.