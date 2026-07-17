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Haberler Galatasaray Galatasaray hazırlık maçında Eminevim Ümraniyespor'u farklı yendi!

Galatasaray hazırlık maçında Eminevim Ümraniyespor'u farklı yendi!

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Eminevim Ümraniyespor ile Ümraniye Şehir Stadı'nda kozlarını paylaştı. Cimbom bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 20:53 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 22:53
Galatasaray hazırlık maçında Eminevim Ümraniyespor'u farklı yendi!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı gerçekleşti. Cimbom, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor ile Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Okan Buruk'un öğrencileri bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelede gol perdesini 13. dakikada ev sahibi Ümraniyespor'dan Mustafa Eser açtı. Bu golle Ümraniyespor mücadelede 1-0'lık skorla öne geçti.

Bu gole Galatasaray'dan Ada Yüzgeç 35. dakikada cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.

42. dakikada bu kez Cimbom'dan Kazımcan Karataş ağları havalandırdı. Galatasaray bu golle soyunma odasına 2-1'lik skorla önde girdi.

İkinci yarıda Can Güner ağları havalandıran isim oldu ve skoru 3-1'e getirdi. Maçın 62. dakikasında Cimbom'un bir başka genç ismi Berat Luş sahneye çıktı ve tabelayı 4-1'e getiren isim oldu.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Arda Tagay, Galatasaray'ın 5. golünü attı. Bu golle Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

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