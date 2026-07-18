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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin hakemleri açıklandı!

Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin hakemleri açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland karşılaşmasını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 11:37
Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin hakemleri açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

RÖVANŞ MÜCADELESİNİ HIRVAT HAKEM ANTE CULİNA YÖNETECEK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak.

Culina'nın yardımcılıklarını Hırvat Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Antonio Melnjak olacak.

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