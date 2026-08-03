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Haberler Beşiktaş CANLI | BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ! Maç ne zaman?

CANLI | BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ! Maç ne zaman?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarla belli oluyor. Siyah-beyazlı temsilcimizin kura çekimi canlı izle ekranı, maç tarihleri ve canlı yayın detayları haberimizde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:54
CANLI | BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ! Maç ne zaman?

CANLI | BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ | UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen temsilcimiz Beşiktaş için kritik gün geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen dev kura çekimiyle siyah-beyazlıların play-off turundaki muhtemel rakibi resmiyet kazanıyor. Kura heyecanını canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ve Beşiktaşlı taraftarlar arama motorlarında "Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle", "Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?", "Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Ağustos 2026 Pazartesi günü İsviçre'de düzenlenen UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi TSİ 14.00'te başladı. Dev organizasyon UEFA TV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşuyor. Kura çekimini aşağıdaki yayın platformları üzerinden anlık olarak canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Králové ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşaması öncesindeki son viraj olan play-off turuna adını yazdıracak. Siyah-beyazlı temsilcimizin kura çekimindeki muhtemel rakipleri ve eşleşebileceği muhtemel takımlar kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte netleşiyor.

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