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Beşiktaş'ta Leandro Trossard ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 15:11
Beşiktaş'ta Leandro Trossard ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard da ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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