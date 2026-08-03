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Haberler Galatasaray Aslan kükreyemedi

Aslan kükreyemedi

Galatasaray, hala hazırlanamadı... Avusturya kampında Monza ve Venezia'ya gol dahi atamadan kaybeden sarı-kırmızılılar, dün taraftarının önünde Rennes ile karşılaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:58
Aslan kükreyemedi
Maçta Osimhen ve Sara ile iki kez öne geçen Aslan, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın son golünü 90+4'te penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti. Fransız ekibinin sayıları Lepaul'dan geldi. Yenilen ilk golde Uğurcan Çakır çok büyük bir hata yaptı. Üçüncü gol öncesi ise Abdülkerim, önce topu kaptırdı ardından da penaltı yaptırdı. Osimhen, Sara ve Sane'nin performansı taraftarlar tarafından alkışlandı. Yeni transfer Ogochukwu ise tam olarak henüz atapte olamamış gözüktü. 61'de de yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Frankowski de RAMS Park'a dün rakip olarak çıktı.
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