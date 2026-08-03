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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! 'Bonservisini al da gel'

Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. İsmail Kartal'ın kadro planlamasında düşünmediği o ismin, yönetimden sözleşme feshi için görüşme talep ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:29
Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Sarı lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Bu doğrultuda Kanarya'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Rodrigo Becao hakkında yeni bir haber geldi.

Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Yönetimin yollarını ayırmayı planladığı 1.91 boyundaki defans, bir süredir kulüp arayışına geçmişti.

Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Becao'yu en fazla isteyen kulübün ise İtalyan temsilcisi Venezia olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Venezia'nın, Becao'ya "Bonservisini al gel" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Brezilyalı stoperin de yönetimden sözleşme feshi için görüşme talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

F.BAHÇE İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!

Fenerbahçe'ye 2023 yazında Udinese'den transfer olan Becao, yaşadığı sakatlık sonrası istenen performansı sergileyememişti.

Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"

Geçen sezonun ocak ayında Kasımpaşa'ya kiralanan Becao'nun, sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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