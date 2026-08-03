Fenerbahçe'de o isme transfer çağrısı! "Bonservisini al da gel"
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. İsmail Kartal'ın kadro planlamasında düşünmediği o ismin, yönetimden sözleşme feshi için görüşme talep ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:29
Yönetimin yollarını ayırmayı planladığı 1.91 boyundaki defans, bir süredir kulüp arayışına geçmişti.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Becao'yu en fazla isteyen kulübün ise İtalyan temsilcisi Venezia olduğu öğrenildi.
Venezia'nın, Becao'ya "Bonservisini al gel" dediği öğrenildi.
Brezilyalı stoperin de yönetimden sözleşme feshi için görüşme talep ettiği belirtildi.
F.BAHÇE İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!
Fenerbahçe'ye 2023 yazında Udinese'den transfer olan Becao, yaşadığı sakatlık sonrası istenen performansı sergileyememişti.
Geçen sezonun ocak ayında Kasımpaşa'ya kiralanan Becao'nun, sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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