Paramız var transfer yapacağız

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transferler geciktiği için tepki gösteren taraftarlara Rennes maçı sonrasında seslendi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:57
Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transferler geciktiği için tepki gösteren taraftarlara Rennes maçı sonrasında seslendi ve "Biz her şeyi başkanımızla planlı olarak yapıyoruz. Plansız olsaydık, şu an yabancı sayımız çok farklı olurdu. Galatasaray'ın herkesten fazla parası var. Galatasaray'a yakışır transferler yapacağız. Bize inanın ve güvenin. Limiti en rahat kulübüz. Biz her takımdan güçlüyüz. Burada transferleri sadece ben yapıyorum. Bizim her bölge için en az 10 futbolculuk listemiz var. Bir kişiye muhtaç değiliz. İçerdeki rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık oyuncu alacağımıza dair düşüncemiz yok. Galatasaray'ın parası herkesten fazla. Barış'a resmi teklif gelmedi. Federasyonun yabancı kuralı Türkiye'ye zarardı. Bu kararla kime hizmet ettiklerini anlamıyorum" diye konuştu.