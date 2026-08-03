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Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumí ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki savunmacının kariyerine devam etmek istediği takımı belirlediği, bu doğrultuda da menajerine gerekli yetkiyi bizzat verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 15:17
Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Savunma hattına takviye yapmak isteyen iki Süper Lig devi, Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi gündemine almıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Kolombiyalı stoper için temaslarına devam eden iki ekibe transferde beklenmedik bir haber geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Lucumi, Juventus'a transfer olabilmek için menajerine diğer teklifleri beklemeye almasını söyledi.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

28 yaşındaki defasın Juventus'a gitmek istediği ve Çizme ekibinin teklifine öncelik verdiği kaydedildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Bologna'nın ise Juventus'tan 25 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği ancak siyah beyazlıların, sözleşmesi 10 ay sonra bitecek Lucumi için 17 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Bologna'nın yapılan teklifi az bulduğu ve daha fazlasını talep ettiği vurgulanırken hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın, Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için her şeyi yapmaya hazır oldukları bildirildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

GEÇEN SEZON 43 MAÇA ÇIKTI!

Jhon Lucumi geçtiğimiz sezon toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Lucumi bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...

Bologna ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek Lucumi'nin, güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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