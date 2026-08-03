Beşiktaş ve Galatasaray'a Lucumi'den kötü haber! Transfer olmak istediği takım...
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumí ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki savunmacının kariyerine devam etmek istediği takımı belirlediği, bu doğrultuda da menajerine gerekli yetkiyi bizzat verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 15:17
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Lucumi, Juventus'a transfer olabilmek için menajerine diğer teklifleri beklemeye almasını söyledi.
28 yaşındaki defasın Juventus'a gitmek istediği ve Çizme ekibinin teklifine öncelik verdiği kaydedildi.
Bologna'nın ise Juventus'tan 25 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği ancak siyah beyazlıların, sözleşmesi 10 ay sonra bitecek Lucumi için 17 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu aktarıldı.
Bologna'nın yapılan teklifi az bulduğu ve daha fazlasını talep ettiği vurgulanırken hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın, Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için her şeyi yapmaya hazır oldukları bildirildi.
GEÇEN SEZON 43 MAÇA ÇIKTI!
Jhon Lucumi geçtiğimiz sezon toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Lucumi bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Bologna ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek Lucumi'nin, güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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