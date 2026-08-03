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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımızın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı!

A Milli Takımımızın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların statları belli oldu. Ay-yıldızlılar, Belçika'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak, Fransa deplasmanına ise Bordeaux'daki Atlantique Stadı'nda çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 12:37
A Milli Takımımızın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı!

UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı.

Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynayacak.

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