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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rakibi belli oluyor | CANLI

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rakibi belli oluyor | CANLI

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarla belli oluyor. Temsilcimizin Devler Ligi kura çekimi canlı izle ekranı, maç tarihleri ve yayın bilgileri haberimizde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:44
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rakibi belli oluyor | CANLI

CANLI | FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara (lig aşamasına) kalmayı hedefleyen temsilcimiz Fenerbahçe için kritik gün geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen dev kura çekimiyle sarı-lacivertlilerin play-off turundaki muhtemel rakibi resmiyet kazanıyor. Kura heyecanını canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ve Fenerbahçeli taraftarlar arama motorlarında "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle", "Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?", "Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Ağustos 2026 Pazartesi günü İsviçre'de düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi TSİ 13.00'te başladı. Dev organizasyon UEFA TV (uefa.com) ekranlarından naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşuyor. Kura çekimini aşağıdaki platformlar üzerinden anlık olarak canlı takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi SK Sturm Graz ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde Devler Ligi'nde lig aşaması öncesindeki son viraj olan play-off turuna adını yazdıracak. Sarı-lacivertli temsilcimizin kura çekimindeki muhtemel rakipleri ve eşleşebileceği seri başı / seri başı olmayan takımlar kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte netleşiyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından ilan edilen 2026-2027 sezonu maç takvimine göre Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. Play off ilk maçları 18-19 Ağustos tarihlerinde, rövanş maçları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

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