Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!
Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Liverpool'un dünya yıldızı isimleri Mohamed Salah ve Virgil van Dijk ile anılıyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Premier Lig devinden sürpriz bir isim için daha harekete geçti. İşte İngiliz temsilcisine sunulan teklif ve transferde yaşanan sıcak gelişmeler... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 12:15
Öte yandan Galatasaray'ın Ada devinden üçüncü bir isim için daha harekete geçtiği ve oyuncuya güçlü bir teklif sunulduğu ortaya çıktı.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aslan, Liverpool'un 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Curtis Jones için kolları sıvadı.
İngiliz temsilcisi ile olan sözleşmesinin son yılına giren Jones, düzenli süre alabileceği bir takımda oynamak istiyor.
KAPIYI 30 MİLYON EURO'DAN AÇTILAR
Altyapısında yetiştirdiği yetenekli futbolcudan sözleşmesi sona ermeden önce kayda değer bir miktarı kasasına koymak isteyen Liverpool'un ise Galatasaray'dan 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis talep ettiği aktarıldı.
INTER'İN BİR NUMARALI HEDEFİ
Yeni sezonda orta sahada ofansif ve yüksek tempolu bir yaklaşım izlemeyi hedefleyen Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Jones'u transfer gündeminin en üst sırasına yazdı.
Haberde aktarılana göre İngiliz futbolcu, Serie A ekibinin kendisine sunmuş olduğu projeyi sarı-kırmızılıların sunduğu mali anlamda daha güçlü olan teklife tercih etmeye hazır.
TRANSFERDE KİLİT NOKTA...
Liverpool'un yıldız isim için talep ettiği miktarda geri adım atması beklenmiyor. Ancak önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi beklenen pazarlıklarda kilit nokta, tarafların üzerine anlaştığı bir 'sonraki satıştan yüzdelik pay maddesi' olacak.
G.SARAY SÜRECİ TAKİP EDECEK
Galatasaray'ın ise bu süreçte takibini sürdürmesi ve Liverpool ile Inter arasındaki pazarlıkların başarısız sonuçlanması durumunda harekete geçerek transferde avantaj yakalaması bekleniyor.
