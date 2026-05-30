CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Liverpool'un dünya yıldızı isimleri Mohamed Salah ve Virgil van Dijk ile anılıyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Premier Lig devinden sürpriz bir isim için daha harekete geçti. İşte İngiliz temsilcisine sunulan teklif ve transferde yaşanan sıcak gelişmeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 12:15
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

Yaz döneminde yapacağı transfer hamleleri ile yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Avrupa sahnesinde de ses getirecek bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

Sarı-kırmızılılar, takviye yapmayı planladıkları mevkiler için yıldız isimler ve kulüpleri ile temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

Bu doğrultuda yönünü Premier Lig'e çeviren Cimbom, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Mohamed Salah gibi dünya yıldızı futbolcular ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

Öte yandan Galatasaray'ın Ada devinden üçüncü bir isim için daha harekete geçtiği ve oyuncuya güçlü bir teklif sunulduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aslan, Liverpool'un 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Curtis Jones için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

İngiliz temsilcisi ile olan sözleşmesinin son yılına giren Jones, düzenli süre alabileceği bir takımda oynamak istiyor.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

KAPIYI 30 MİLYON EURO'DAN AÇTILAR

Altyapısında yetiştirdiği yetenekli futbolcudan sözleşmesi sona ermeden önce kayda değer bir miktarı kasasına koymak isteyen Liverpool'un ise Galatasaray'dan 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis talep ettiği aktarıldı.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

INTER'İN BİR NUMARALI HEDEFİ

Yeni sezonda orta sahada ofansif ve yüksek tempolu bir yaklaşım izlemeyi hedefleyen Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Jones'u transfer gündeminin en üst sırasına yazdı.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

Haberde aktarılana göre İngiliz futbolcu, Serie A ekibinin kendisine sunmuş olduğu projeyi sarı-kırmızılıların sunduğu mali anlamda daha güçlü olan teklife tercih etmeye hazır.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

TRANSFERDE KİLİT NOKTA...

Liverpool'un yıldız isim için talep ettiği miktarda geri adım atması beklenmiyor. Ancak önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi beklenen pazarlıklarda kilit nokta, tarafların üzerine anlaştığı bir 'sonraki satıştan yüzdelik pay maddesi' olacak.

Galatasaray'dan Liverpool'un bir yıldızına daha kanca!

G.SARAY SÜRECİ TAKİP EDECEK

Galatasaray'ın ise bu süreçte takibini sürdürmesi ve Liverpool ile Inter arasındaki pazarlıkların başarısız sonuçlanması durumunda harekete geçerek transferde avantaj yakalaması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte o isim
F.Bahçe'de Vlahovic şoku!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma konuşmasında! Türkiye siyasetinde yeni dönem
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan'a Van Dijk müjdesi!
Beşiktaş aradığı sol kanadı buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da yıldız isim Zenit yolunda! Fırtına'da yıldız isim Zenit yolunda! 11:50
PSG-Arsenal final maçı şifresiz mi? PSG-Arsenal final maçı şifresiz mi? 11:28
Kartal'dan Fener'in 3 eski yıldızına kanca Kartal'dan Fener'in 3 eski yıldızına kanca 10:43
Beşiktaş aradığı sol kanadı buldu! Beşiktaş aradığı sol kanadı buldu! 10:21
Djokovic Fransa Açık'a veda etti! Djokovic Fransa Açık'a veda etti! 09:41
F.Bahçe'de Vlahovic şoku! F.Bahçe'de Vlahovic şoku! 09:36
Daha Eski
Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü 01:38
Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü 01:37
Yıldırım'dan transfer açıklaması! "İstersek..." Yıldırım'dan transfer açıklaması! "İstersek..." 00:35
G.Saraylı futbolcuya 3 talip birden! G.Saraylı futbolcuya 3 talip birden! 00:35
Muriqi imzaya hazır! Sözleşme süresi... Muriqi imzaya hazır! Sözleşme süresi... 00:35
F.Bahçe'de Fred için flaş karar! F.Bahçe'de Fred için flaş karar! 00:35