Beşiktaş'tan transferde Diego Moreira hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, kanat bölgesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen isimlerden birinin Strasbourg forması giyen Diego Moreira olduğu aktarıldı. Yeni Asır'ın haberine göre; sol kanatta görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun performansı teknik heyetin oldukça dikkatini çekti.

Yaklaşık 25 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Belçikalı oyuncunun Fransız temsilcisiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Ancak oyuncunun cephesinden gelen açıklamalar transfer ihtimalini güçlendirmiş durumda. Kulüp Başkanı Marc Keller, takımda bulunan oyuncular için artık daha esnek olacaklarını belirterek, geçmişte yüksek teklif gelen ancak reddedilen isimlerin satışına sıcak bakabileceklerini açıkladı. Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde futbolcu için resmi temaslara başlaması gerekiyor.