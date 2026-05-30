CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Diego Moreira hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Diego Moreira hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların sol kanat transferi için Fransa'nın Strasbourg takımında forma terleten Diego Moreira ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 10:23
Beşiktaş'tan transferde Diego Moreira hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, kanat bölgesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen isimlerden birinin Strasbourg forması giyen Diego Moreira olduğu aktarıldı. Yeni Asır'ın haberine göre; sol kanatta görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun performansı teknik heyetin oldukça dikkatini çekti.

Yaklaşık 25 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Belçikalı oyuncunun Fransız temsilcisiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Ancak oyuncunun cephesinden gelen açıklamalar transfer ihtimalini güçlendirmiş durumda. Kulüp Başkanı Marc Keller, takımda bulunan oyuncular için artık daha esnek olacaklarını belirterek, geçmişte yüksek teklif gelen ancak reddedilen isimlerin satışına sıcak bakabileceklerini açıkladı. Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde futbolcu için resmi temaslara başlaması gerekiyor.

Aziz Yıldırım'dan bir dünya yıldızı daha! İşte o isim
Galatasaray'da transfer üçgeni!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma konuşmasında! Türkiye siyasetinde yeni dönem
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan'a Van Dijk müjdesi!
Fenerbahçe'den Liverpool'un kalecisine teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic Fransa Açık'a veda etti! Djokovic Fransa Açık'a veda etti! 09:41
F.Bahçe'de Vlahovic şoku! F.Bahçe'de Vlahovic şoku! 09:36
Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü 01:38
Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü Mourinho'dan 3 yıllık imza! Dünya devine geri döndü 01:37
Yıldırım'dan transfer açıklaması! "İstersek..." Yıldırım'dan transfer açıklaması! "İstersek..." 00:35
G.Saraylı futbolcuya 3 talip birden! G.Saraylı futbolcuya 3 talip birden! 00:35
Daha Eski
Muriqi imzaya hazır! Sözleşme süresi... Muriqi imzaya hazır! Sözleşme süresi... 00:35
F.Bahçe'de Fred için flaş karar! F.Bahçe'de Fred için flaş karar! 00:35
Montella: Bir milleti temsil ettiğimin farkındayım! Montella: Bir milleti temsil ettiğimin farkındayım! 00:35
Montella'dan çarpıcı açıklama! F.Bahçe... Montella'dan çarpıcı açıklama! F.Bahçe... 00:35
F.Bahçe'ye Ukraynalı golcü! F.Bahçe'ye Ukraynalı golcü! 00:35
Zeynep Sönmez'den üzen haber! Zeynep Sönmez'den üzen haber! 00:35