Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, oyunculardan Sude Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Armamıza olan aidiyeti ve saha içindeki mücadelesiyle takımımızın önemli parçalarından biri olan Sude Yılmaz, 2027-2028 sezonunun sonuna dek bizimle olacak. Altyapımızdan yetişen ve kulübümüzle yeni sözleşme imzalayan yetenekli oyuncumuza, Galatasaray forması altında kupalarla dolu başarılı bir yıl dileriz." ifadeleri kullanıldı.