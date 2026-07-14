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Haberler Galatasaray Galatasaray Çağdaş Faktoring Sude Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Sude Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, oyunculardan Sude Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 19:14
Galatasaray Çağdaş Faktoring Sude Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, oyunculardan Sude Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Armamıza olan aidiyeti ve saha içindeki mücadelesiyle takımımızın önemli parçalarından biri olan Sude Yılmaz, 2027-2028 sezonunun sonuna dek bizimle olacak. Altyapımızdan yetişen ve kulübümüzle yeni sözleşme imzalayan yetenekli oyuncumuza, Galatasaray forması altında kupalarla dolu başarılı bir yıl dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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